22 июня 2024

В Краснотурьинске проверяют сведения о сдаче в пункт металлолома противотанковой мины

В Краснотурьинске проверяют информацию о сдаче в металлолом противотанковой мины
© Служба новостей «URA.RU»
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Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Челябинск, мина противотанковая
Полиция Краснотурьинска организовала проверку после информации о сдаче в металлолом мины Фото:

Полицейские Краснотурьинска проверяют информацию о том, что в городском пункте металлолома обнаружили противотанковую мину. Ранее о находке в социальных сетях сообщил анонимный источник.

«Информация об обнаружении мины ранее не поступала в дежурную часть. По факту опубликования поста сотрудниками полиции проводится проверка», — цитирует врио начальника отдела МВД РФ «Краснотурьинский» Павла Зубкова «Вечерний Краснотурьинск».

Издание сообщает, что по сведениям одного из читателей, пожелавшего сохранить анонимность, мину в металлолом сдали три человека. Якобы их задержали.

Ранее в Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. По словам военкора Бориса Рожина, дрон принадлежал украинской стороне.

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Полицейские Краснотурьинска проверяют информацию о том, что в городском пункте металлолома обнаружили противотанковую мину. Ранее о находке в социальных сетях сообщил анонимный источник. «Информация об обнаружении мины ранее не поступала в дежурную часть. По факту опубликования поста сотрудниками полиции проводится проверка», — цитирует врио начальника отдела МВД РФ «Краснотурьинский» Павла Зубкова «Вечерний Краснотурьинск». Издание сообщает, что по сведениям одного из читателей, пожелавшего сохранить анонимность, мину в металлолом сдали три человека. Якобы их задержали. Ранее в Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. По словам военкора Бориса Рожина, дрон принадлежал украинской стороне.
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