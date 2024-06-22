Происшествия Криминал В Краснотурьинске проверяют сведения о сдаче в пункт металлолома противотанковой мины В Краснотурьинске проверяют информацию о сдаче в металлолом противотанковой мины 23 июня 2024 в 04:13 Размер текста - 17 + Полиция Краснотурьинска организовала проверку после информации о сдаче в металлолом мины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские Краснотурьинска проверяют информацию о том, что в городском пункте металлолома обнаружили противотанковую мину. Ранее о находке в социальных сетях сообщил анонимный источник. «Информация об обнаружении мины ранее не поступала в дежурную часть. По факту опубликования поста сотрудниками полиции проводится проверка», — цитирует врио начальника отдела МВД РФ «Краснотурьинский» Павла Зубкова «Вечерний Краснотурьинск». Издание сообщает, что по сведениям одного из читателей, пожелавшего сохранить анонимность, мину в металлолом сдали три человека. Якобы их задержали. Ранее в Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. По словам военкора Бориса Рожина, дрон принадлежал украинской стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полицейские Краснотурьинска проверяют информацию о том, что в городском пункте металлолома обнаружили противотанковую мину. Ранее о находке в социальных сетях сообщил анонимный источник. «Информация об обнаружении мины ранее не поступала в дежурную часть. По факту опубликования поста сотрудниками полиции проводится проверка», — цитирует врио начальника отдела МВД РФ «Краснотурьинский» Павла Зубкова «Вечерний Краснотурьинск». Издание сообщает, что по сведениям одного из читателей, пожелавшего сохранить анонимность, мину в металлолом сдали три человека. Якобы их задержали. Ранее в Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. По словам военкора Бориса Рожина, дрон принадлежал украинской стороне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям