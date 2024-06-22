В Краснотурьинске проверяют сведения о сдаче в пункт металлолома противотанковой мины

Полицейские Краснотурьинска проверяют информацию о том, что в городском пункте металлолома обнаружили противотанковую мину. Ранее о находке в социальных сетях сообщил анонимный источник.
«Информация об обнаружении мины ранее не поступала в дежурную часть. По факту опубликования поста сотрудниками полиции проводится проверка», — цитирует врио начальника отдела МВД РФ «Краснотурьинский» Павла Зубкова «Вечерний Краснотурьинск».
Издание сообщает, что по сведениям одного из читателей, пожелавшего сохранить анонимность, мину в металлолом сдали три человека. Якобы их задержали.
Ранее в Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. По словам военкора Бориса Рожина, дрон принадлежал украинской стороне.
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