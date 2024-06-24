Глава подведомственного Минэнерго ФГБУ задержан за мошенничество

В Москве задержан директор ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, подведомственного Минэнерго России, Андрей Моисеенков. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, как сообщает источник.
«Под руководством Моисеенкова предприятие неправомерно получило десятки миллиардов рублей, выделенных на ликвидацию убыточных шахт, в частности Кизеловского бассейна в Пермском крае. Однако часть работ была выполнена только „на бумаге“. Это стало основанием для предъявления обвинений», — передает данные источника «Коммерсант». Газета пишет, что ранее был задержан Роберта Шагиняна, бенефициара компаний, получивших большую часть госконтрактов от ФГБУ.
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В Москве задержан директор ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, подведомственного Минэнерго России, Андрей Моисеенков. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, как сообщает источник. «Под руководством Моисеенкова предприятие неправомерно получило десятки миллиардов рублей, выделенных на ликвидацию убыточных шахт, в частности Кизеловского бассейна в Пермском крае. Однако часть работ была выполнена только „на бумаге“. Это стало основанием для предъявления обвинений», — передает данные источника «Коммерсант». Газета пишет, что ранее был задержан Роберта Шагиняна, бенефициара компаний, получивших большую часть госконтрактов от ФГБУ.