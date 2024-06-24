Посла США вызвали в МИД из-за удара по Севастополю

24 июня 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Линн Трейси вызвали в МИД РФ после теракта в Севастополе Фото: Наумов Роман © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Ей выражен демарш. «В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что США фактически стали стороной конфликта, благодаря поставкам Киеву вооружений и их атакам по мирным жителям. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ заявило, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Ей выражен демарш. «В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что США фактически стали стороной конфликта, благодаря поставкам Киеву вооружений и их атакам по мирным жителям. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ заявило, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву.