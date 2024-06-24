Посла США вызвали в МИД из-за удара по Севастополю

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Обстановка у храма во время прощания с Навальным Алексеем. Москва, трейси линн
Линн Трейси вызвали в МИД РФ после теракта в Севастополе Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Ей выражен демарш.

«В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что США фактически стали стороной конфликта, благодаря поставкам Киеву вооружений и их атакам по мирным жителям.

ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ заявило, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву.

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Посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Ей выражен демарш. «В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что США фактически стали стороной конфликта, благодаря поставкам Киеву вооружений и их атакам по мирным жителям. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ заявило, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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