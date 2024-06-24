К аэропорту Кольцово съехались пожарные

Спасатели проводили тренировку в авиагавани
К екатеринбургскому аэропорту Кольцово утром 24 июня съехались сотрудники МЧС ради плановых учений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Утром 24 июня в районе международного аэропорта Кольцово пройдут пожарные учения. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие», — следует из сообщения. Мероприятие не повлияло на работу авиагавани.
Еще одни крупные учения проходили в Кольцово 19 апреля. К тренировкам привлекались пожарные расчеты и спецтехника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!