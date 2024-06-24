К аэропорту Кольцово съехались пожарные

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Спасатели проводили тренировку в авиагавани
Спасатели проводили тренировку в авиагавани Фото:

К екатеринбургскому аэропорту Кольцово утром 24 июня съехались сотрудники МЧС ради плановых учений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Утром 24 июня в районе международного аэропорта Кольцово пройдут пожарные учения. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие», — следует из сообщения. Мероприятие не повлияло на работу авиагавани.

Еще одни крупные учения проходили в Кольцово 19 апреля. К тренировкам привлекались пожарные расчеты и спецтехника.

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К екатеринбургскому аэропорту Кольцово утром 24 июня съехались сотрудники МЧС ради плановых учений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Утром 24 июня в районе международного аэропорта Кольцово пройдут пожарные учения. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие», — следует из сообщения. Мероприятие не повлияло на работу авиагавани. Еще одни крупные учения проходили в Кольцово 19 апреля. К тренировкам привлекались пожарные расчеты и спецтехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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