Общество Работа Пожарные съезжаются в Кольцово 19 апреля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 + Учения МЧС не повлияют на работу аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели съезжаются в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 19 апреля, чтобы провести там пожарные учения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — пояснили в ведомстве. Учения не повлияют на работу Кольцово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели съезжаются в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 19 апреля, чтобы провести там пожарные учения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — пояснили в ведомстве. Учения не повлияют на работу Кольцово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям