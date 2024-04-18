Пожарные съезжаются в Кольцово

Учения МЧС не повлияют на работу аэропорта
Спасатели съезжаются в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 19 апреля, чтобы провести там пожарные учения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — пояснили в ведомстве. Учения не повлияют на работу Кольцово.
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