18 апреля 2024

Пожарные съезжаются в Кольцово

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Учения МЧС не повлияют на работу аэропорта Фото:

Спасатели съезжаются в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 19 апреля, чтобы провести там пожарные учения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — пояснили в ведомстве. Учения не повлияют на работу Кольцово.

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Спасатели съезжаются в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 19 апреля, чтобы провести там пожарные учения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — пояснили в ведомстве. Учения не повлияют на работу Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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