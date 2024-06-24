В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до 25 июня. В регионе ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На территории Свердловской области 25 июня местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки.
Свердловчан призывают быть предельно осторожными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
Действие штормового предупреждения на Среднем Урале идет с 22 июня. В тот день регион накрыли мощные ливни, которые затопили улицы Екатеринбурга.
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