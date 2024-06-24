В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

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Скорость ветра достигнет 25 метров в секунду
Скорость ветра достигнет 25 метров в секунду Фото:

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до 25 июня. В регионе ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На территории Свердловской области 25 июня местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки.

Свердловчан призывают быть предельно осторожными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

Действие штормового предупреждения на Среднем Урале идет с 22 июня. В тот день регион накрыли мощные ливни, которые затопили улицы Екатеринбурга.

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Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до 25 июня. В регионе ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На территории Свердловской области 25 июня местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Свердловчан призывают быть предельно осторожными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». Действие штормового предупреждения на Среднем Урале идет с 22 июня. В тот день регион накрыли мощные ливни, которые затопили улицы Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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