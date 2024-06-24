В Челябинске за 233 миллиона рублей отремонтируют проспект Ленина. Скрин

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Ремонт продлится с середины июля до 20 августа
Ремонт продлится с середины июля до 20 августа Фото:

На проспекте Ленина в Челябинске выполнят ремонт дорожного полотна. Как следует из конкурсной документации мэрии, опубликованной 24 июня, ремонтировать будут проезжую часть и тротуары от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга.

«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Цвиллинга. Сроки выполнения работ — с даты заключения муниципального контракта по 20 августа 2024 года», — говорится в конкурсной документации.

Документы на электронный аукцион принимаются до 2 июля. Начальная цена контракта — 233 миллиона 941 тысяча рублей.

Согласно базы Сбис, в городе этим летом выполнят ремонтные работы и в других районах. Так, уже состоялись аукционы на ремонт проспекта Победы от улицы Российской до улицы Бажова за 230 миллионов рублей и улицы Бажова от Горького до Мамина почти на 111 миллионов.

Стоимость контракта - почти 234 млн рублей
Стоимость контракта - почти 234 млн рублей
Фото:
Проспект Ленина отремонтируют от Лесопарковой до Цвиллинга
Проспект Ленина отремонтируют от Лесопарковой до Цвиллинга
Фото:

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На проспекте Ленина в Челябинске выполнят ремонт дорожного полотна. Как следует из конкурсной документации мэрии, опубликованной 24 июня, ремонтировать будут проезжую часть и тротуары от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Цвиллинга. Сроки выполнения работ — с даты заключения муниципального контракта по 20 августа 2024 года», — говорится в конкурсной документации. Документы на электронный аукцион принимаются до 2 июля. Начальная цена контракта — 233 миллиона 941 тысяча рублей. Согласно базы Сбис, в городе этим летом выполнят ремонтные работы и в других районах. Так, уже состоялись аукционы на ремонт проспекта Победы от улицы Российской до улицы Бажова за 230 миллионов рублей и улицы Бажова от Горького до Мамина почти на 111 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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