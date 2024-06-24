На проспекте Ленина в Челябинске выполнят ремонт дорожного полотна. Как следует из конкурсной документации мэрии, опубликованной 24 июня, ремонтировать будут проезжую часть и тротуары от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга.
«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Цвиллинга. Сроки выполнения работ — с даты заключения муниципального контракта по 20 августа 2024 года», — говорится в конкурсной документации.
Документы на электронный аукцион принимаются до 2 июля. Начальная цена контракта — 233 миллиона 941 тысяча рублей.
Согласно базы Сбис, в городе этим летом выполнят ремонтные работы и в других районах. Так, уже состоялись аукционы на ремонт проспекта Победы от улицы Российской до улицы Бажова за 230 миллионов рублей и улицы Бажова от Горького до Мамина почти на 111 миллионов.
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