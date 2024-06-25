Юбилей парламента ЯНАО, новые штрафы и льготы для ямальцев: события 25 июня в ЯНАО

Губернатор Ямала Артюхов поздравил окружной парламент с 30-летием

25 июня 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Парламент Ямала отпраздновал 30-летие, жителей округа ждут штрафы за нарушение правил благоустройства и возможное закрытие переправы через Обь. Об этих и других событиях к вечеру 25 июня рассказывает URA.RU.