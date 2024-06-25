Юбилей парламента ЯНАО, новые штрафы и льготы для ямальцев: события 25 июня в ЯНАО

Парламенту ЯНАО исполнилось 30 лет
Парламент Ямала отпраздновал 30-летие, жителей округа ждут штрафы за нарушение правил благоустройства и возможное закрытие переправы через Обь. Об этих и других событиях к вечеру 25 июня рассказывает URA.RU.
- Парламент ЯНАО отпраздновал свой 30-летний юбилей. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поздравил депутатов всех созывов и отметил их вклад в социально-экономическое развитие Ямала;
- Ямальцев будут штрафовать за нарушение правил благоустройства. Наказания будут применяться против тех, кто мешает вывозу мусора, складирует строительный мусор и сбрасывает снег и лед вне отведенных для этого мест;
- Владельцам гаражей в ЯНАО сделают скидку на оплату коммунальных услуг и на вывоз мусора. Льготы ввели депутаты ямальского заксобрания;
- Жители Ямала массово опаздывали на поезда и самолеты из-за вставших паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Причиной затора на Оби стали неблагоприятные погодные условия;
- Ямальцам проведут день бесплатной юридической помощи. В пятницу, 28 июня, прием будут осуществлять квалифицированные юристы в восьми городах ЯНАО;
- В Салехарде директора реабилитационного центра «Свобода» Артема Кукевича суд приговорил к полутора годам условно. Он обвинялся в хищении денег и легализации доходов;
- Благодаря публикации URA.RU, прокуратура ЯНАО обратила внимание на переполненный септик в Лабытнанги, превративший один из дворов в зловонное болото. Надзорное ведомство проверит работу подрядной организации «Авто-миг», занимающейся обслуживанием домов;
- Из-за неблагоприятных погодных условий могут закрыть переправу через Обь. Синоптики спрогнозировали 26 июня сильные порывы ветра и дождь;
- Братья-близнецы из Тарко-Сале (ЯНАО) сдали ЕГЭ на 200 баллов на двоих. Также в Новом Уренгое (ЯНАО) пять учеников набрали по 100 баллов;
- Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы спали двоих мужчин от отравления растительными ядами. Один из пострадавших находился в коме 30 минут.
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