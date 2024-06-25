Глава СК требует доклад о свердловчанке, чей ребенок стал инвалидом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обращения Ксении Охоткиной из Асбеста (Свердловская область). По словам девушки, ее восьмимесячный сын стал инвалидом из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по обращению жителей Свердловской области… Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе и предварительных результатах процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале СКР.
В обращении мама ребенка просит Бастрыкина разобраться в семейной трагедии и посодействовать в возбуждении уголовного дела из-за якобы причинения вреда здоровью ребенка. Следственными органами СК России по Свердловской области организована проверка.
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