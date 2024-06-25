25 июня 2024

Глава СК требует доклад о свердловчанке, чей ребенок стал инвалидом

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Александр Бастрыкин требует проверить обращении матери ребенка-инвалида
Александр Бастрыкин требует проверить обращении матери ребенка-инвалида Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обращения Ксении Охоткиной из Асбеста (Свердловская область). По словам девушки, ее восьмимесячный сын стал инвалидом из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по обращению жителей Свердловской области… Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе и предварительных результатах процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале СКР.

В обращении мама ребенка просит Бастрыкина разобраться в семейной трагедии и посодействовать в возбуждении уголовного дела из-за якобы причинения вреда здоровью ребенка. Следственными органами СК России по Свердловской области организована проверка.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обращения Ксении Охоткиной из Асбеста (Свердловская область). По словам девушки, ее восьмимесячный сын стал инвалидом из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по обращению жителей Свердловской области… Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе и предварительных результатах процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале СКР. В обращении мама ребенка просит Бастрыкина разобраться в семейной трагедии и посодействовать в возбуждении уголовного дела из-за якобы причинения вреда здоровью ребенка. Следственными органами СК России по Свердловской области организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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