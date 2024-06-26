Миллионер из ХМАО открывает новое производство

Миллионер из ХМАО Ильфат Галимьянов открывает новый трубный цех компании «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ), которой руководит порядка 20 лет. Новое производство находится в Нефтеюганске.
«В ближайшее время произойдет запуск нового цеха компании в Нефтеюганске. Подразделение будет заниматься ремонтом труб для нефтяной промышленности», — сообщили в СНПХ.
Галимьянов учредил компанию «Самотлорнефтепромхим», которая оказывает сервисные услуги нефтяным компаниям, в Нижневартовске (ХМАО) в 2004 году. Выручка предприятия за 2023 год превысила 50 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 670 миллионов. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Галимьянов выступает учредителем семи организаций, стоимость активов которых достигает 50 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтепромхим»» запустила речной флот после зимовки. Водный транспорт предприятия доставляет на отдаленные месторождения.
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