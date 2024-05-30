30 мая 2024

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО запустил речной флот

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной флот нефтесервисной компании из ХМАО начал навигацию
Речной флот нефтесервисной компании из ХМАО начал навигацию Фото:

Подрядчик «Роснефти» из Нижневартовска (ХМАО) — нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) запустила речной флот после зимовки. Водный транспорт предприятия доставляет грузы по рекам Югры на отдаленные месторождения.

«После зимовки флот СНПХ возобновил работу и доставляет грузы в отдалённые районы. Суда компании ходят по главным сибирским магистралям — Иртышу и Оби, включая боковые реки — Вах, Васюган, Демьянка, Конда, Казым, Северная Сосьва», — сообщили агентству в СНПХ.

Всего во флоте нефтесервиса 20 судов. Грузы и персонал перевозят шесть барж, пять теплоходов, семь лодок и три прогулочных катера. 

Ранее URA.RU писало, что СНПХ увеличила число бригад из-за роста объемов бурения. В 2024 году предприятие сформировало 11 новых бригад.

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Подрядчик «Роснефти» из Нижневартовска (ХМАО) — нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) запустила речной флот после зимовки. Водный транспорт предприятия доставляет грузы по рекам Югры на отдаленные месторождения. «После зимовки флот СНПХ возобновил работу и доставляет грузы в отдалённые районы. Суда компании ходят по главным сибирским магистралям — Иртышу и Оби, включая боковые реки — Вах, Васюган, Демьянка, Конда, Казым, Северная Сосьва», — сообщили агентству в СНПХ. Всего во флоте нефтесервиса 20 судов. Грузы и персонал перевозят шесть барж, пять теплоходов, семь лодок и три прогулочных катера.  Ранее URA.RU писало, что СНПХ увеличила число бригад из-за роста объемов бурения. В 2024 году предприятие сформировало 11 новых бригад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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