Подрядчик «Роснефти» в ХМАО запустил речной флот

Подрядчик «Роснефти» из Нижневартовска (ХМАО) — нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) запустила речной флот после зимовки. Водный транспорт предприятия доставляет грузы по рекам Югры на отдаленные месторождения.
«После зимовки флот СНПХ возобновил работу и доставляет грузы в отдалённые районы. Суда компании ходят по главным сибирским магистралям — Иртышу и Оби, включая боковые реки — Вах, Васюган, Демьянка, Конда, Казым, Северная Сосьва», — сообщили агентству в СНПХ.
Всего во флоте нефтесервиса 20 судов. Грузы и персонал перевозят шесть барж, пять теплоходов, семь лодок и три прогулочных катера.
Ранее URA.RU писало, что СНПХ увеличила число бригад из-за роста объемов бурения. В 2024 году предприятие сформировало 11 новых бригад.
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