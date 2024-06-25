В ХМАО силовиков уличили в установке видеокамер в кабинете проктолога

В Нефтеюганске руководство Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД поставили видеокамеры в кабинете врача-проктолога, который подозревался во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Говорят, что нынешний глава отдела противодействия коррупции Мальцев в 2020 году разрабатывал врача второй горбольницы, подозревая ее в получении взяток. Оперативники разместили камеру в кабинете проктолога, хотя суд разрешил только аудиозапись. Проверка в итоге закончилась ничем — врач тихо уволилась и переехала в Тюмень», — сообщает источник.
Какое-то время камеры продолжали снимать пациентов. Их демонтировали только в сентябре 2023-го, через полгода после увольнения проктолога.
URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее. Запрос также был направлен в Департамент здравоохранения Югры.
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