25 июня 2024

В ХМАО силовиков уличили в установке видеокамер в кабинете проктолога

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики установили видеокамеру в кабинете проктолога Фото:

В Нефтеюганске руководство Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД поставили видеокамеры в кабинете врача-проктолога, который подозревался во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Говорят, что нынешний глава отдела противодействия коррупции Мальцев в 2020 году разрабатывал врача второй горбольницы, подозревая ее в получении взяток. Оперативники разместили камеру в кабинете проктолога, хотя суд разрешил только аудиозапись. Проверка в итоге закончилась ничем — врач тихо уволилась и переехала в Тюмень», — сообщает источник.

Какое-то время камеры продолжали снимать пациентов. Их демонтировали только в сентябре 2023-го, через полгода после увольнения проктолога.

URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее. Запрос также был направлен в Департамент здравоохранения Югры.

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В Нефтеюганске руководство Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД поставили видеокамеры в кабинете врача-проктолога, который подозревался во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Говорят, что нынешний глава отдела противодействия коррупции Мальцев в 2020 году разрабатывал врача второй горбольницы, подозревая ее в получении взяток. Оперативники разместили камеру в кабинете проктолога, хотя суд разрешил только аудиозапись. Проверка в итоге закончилась ничем — врач тихо уволилась и переехала в Тюмень», — сообщает источник. Какое-то время камеры продолжали снимать пациентов. Их демонтировали только в сентябре 2023-го, через полгода после увольнения проктолога. URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее. Запрос также был направлен в Департамент здравоохранения Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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