Общество В ХМАО силовиков уличили в установке видеокамер в кабинете проктолога 26 июня 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + Силовики установили видеокамеру в кабинете проктолога Фото: Илья Московец © URA.RU В Нефтеюганске руководство Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД поставили видеокамеры в кабинете врача-проктолога, который подозревался во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Говорят, что нынешний глава отдела противодействия коррупции Мальцев в 2020 году разрабатывал врача второй горбольницы, подозревая ее в получении взяток. Оперативники разместили камеру в кабинете проктолога, хотя суд разрешил только аудиозапись. Проверка в итоге закончилась ничем — врач тихо уволилась и переехала в Тюмень», — сообщает источник. Какое-то время камеры продолжали снимать пациентов. Их демонтировали только в сентябре 2023-го, через полгода после увольнения проктолога. URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее. Запрос также был направлен в Департамент здравоохранения Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нефтеюганске руководство Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД поставили видеокамеры в кабинете врача-проктолога, который подозревался во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Говорят, что нынешний глава отдела противодействия коррупции Мальцев в 2020 году разрабатывал врача второй горбольницы, подозревая ее в получении взяток. Оперативники разместили камеру в кабинете проктолога, хотя суд разрешил только аудиозапись. Проверка в итоге закончилась ничем — врач тихо уволилась и переехала в Тюмень», — сообщает источник. Какое-то время камеры продолжали снимать пациентов. Их демонтировали только в сентябре 2023-го, через полгода после увольнения проктолога. URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее. Запрос также был направлен в Департамент здравоохранения Югры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям