Пострадавшим в Севастополе пообещали большие выплаты

Пострадавшие от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня получат компенсации от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Семьи жертв в результате инцидента будут получать по 1 млн рублей. Об этом заявила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
«Планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с учетом степени тяжести вреда здоровью — тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тысяч рублей, легкий вред — в размере 200 тысяч», — заявила Сулягина на заседании правительства Севастополя, передает ТАСС. Она отметила, что также выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.
Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Больше 100 человек пострадали, трое погибло. «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».
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