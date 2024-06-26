Пострадавшим в Севастополе пообещали большие выплаты

26 июня 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Пострадавшие и семьи жертв из-за атаки ВСУ получат выплаты от 200 тысяч до миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Пострадавшие от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня получат компенсации от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Семьи жертв в результате инцидента будут получать по 1 млн рублей. Об этом заявила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. «Планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с учетом степени тяжести вреда здоровью — тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тысяч рублей, легкий вред — в размере 200 тысяч», — заявила Сулягина на заседании правительства Севастополя, передает ТАСС. Она отметила, что также выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Больше 100 человек пострадали, трое погибло. «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня получат компенсации от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Семьи жертв в результате инцидента будут получать по 1 млн рублей. Об этом заявила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. «Планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с учетом степени тяжести вреда здоровью — тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тысяч рублей, легкий вред — в размере 200 тысяч», — заявила Сулягина на заседании правительства Севастополя, передает ТАСС. Она отметила, что также выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Больше 100 человек пострадали, трое погибло. «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне сообщили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».