В Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США

Тело атташе посольства США нашли в гостиничном номере
В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах.
«Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США», — передает слова источников издание «Страна.ua». Там добавили, что на теле не было обнаружено следов насилия.
Мужчина прибыл в Украину 15 июня. Как сообщило посольство США, он страдал от повышенного уровня холестерина. Официальные причины смерти пока неизвестны, ведется расследование, заключили источники.
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