В Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США

26 июня 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Тело атташе посольства США нашли в гостиничном номере Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах. «Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США», — передает слова источников издание «Страна.ua». Там добавили, что на теле не было обнаружено следов насилия. Мужчина прибыл в Украину 15 июня. Как сообщило посольство США, он страдал от повышенного уровня холестерина. Официальные причины смерти пока неизвестны, ведется расследование, заключили источники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах. «Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США», — передает слова источников издание «Страна.ua». Там добавили, что на теле не было обнаружено следов насилия. Мужчина прибыл в Украину 15 июня. Как сообщило посольство США, он страдал от повышенного уровня холестерина. Официальные причины смерти пока неизвестны, ведется расследование, заключили источники.