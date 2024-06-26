В Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, отель, гостиница, номер, отдых, туризм, путешествие, перелет
Тело атташе посольства США нашли в гостиничном номере Фото:

В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах.

«Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США», — передает слова источников издание «Страна.ua». Там добавили, что на теле не было обнаружено следов насилия.

Мужчина прибыл в Украину 15 июня. Как сообщило посольство США, он страдал от повышенного уровня холестерина. Официальные причины смерти пока неизвестны, ведется расследование, заключили источники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах. «Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США», — передает слова источников издание «Страна.ua». Там добавили, что на теле не было обнаружено следов насилия. Мужчина прибыл в Украину 15 июня. Как сообщило посольство США, он страдал от повышенного уровня холестерина. Официальные причины смерти пока неизвестны, ведется расследование, заключили источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...