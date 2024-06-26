В Челябинске силовики пришли в администрацию парка Гагарина

В Челябинске силовики пришли 26 июня в администрацию парка Гагарина и провели выемку финансовых документов муниципального МАУ ЦПКиО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Обысков не было. Сотрудники полиции затребовали от руководства парка финансовые отчеты о деятельности предприятия. Несколько часов проверяли все документы. Никого из руководства парка Гагарина не задерживали, уголовное дело не возбуждалось», — отметил URA.RU источник.
В мэрии визит силовиков не комментируют. В пресс-службе ГУ МВД по региону пока воздержались от официальных заявлений.
В 2023 году мэрия Челябинска уволила директора муниципального городского парка имени Гагарина Вадима Шаехова, который руководил МАУ ЦПКиО на протяжении 17 лет. На его место был назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ «Сад Победы».
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