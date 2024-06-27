Анна Нетребко развелась после 10 лет брака

Российская оперная певица Анна Нетребко и азербайджанский певец Юсиф Эйвазов подали совместное заявление о разводе после 10 лет брака. Об этом звездная пара заявила в совместном обращении.
«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — приводит слова артистов аргентинский портал APA. По словам певцов, они планируют оставаться близкими друзьями, объединенными любовью к Тьяго — сыну Нетребко от предыдущего брака.
Артисты подчеркнули, что с нетерпением ждут уже анонсированных совместных выступлений. Однако о причинах расставания пара не сообщила.
В Азербайджане тенор Юсиф Эйвазов за свои достижения в 2023 году получил почетную должность, передает RT. Он был назначен на пост руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Нетребко и Эйвазов часто выступали вместе. Но однажды произошел трагичный для фанатов случай. В 2019 году тяжелая болезнь музыкантов привела к отмене совместного выступления на концерте ко Дню города в Санкт-Петербурге, передает телеканал 360.
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