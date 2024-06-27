Сколько стоит обучение на магистратуре в вузах ХМАО

Стоимость семестра обучения на магистратуре в ХМАО достигает 567 тысяч рублей

Стоимость одного семестра на магистратуре в ХМАО может достигать 567 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость семестра обучения на магистратуре в вузах Югры колеблется от 85 900 до 567 000 рублей. О самых дорогих и самых выгодных направлениях главных учебных заведений округа, — в материале URA.RU.

СурГУ

Стоимость семестра на магистратуре в СурГУ стартует от 101 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обучение на магистратуре Сургутского государственного университета будет стоить абитуриентам от 101 000 до 205 600 рублей за семестр. Самое «дешевые» направления в очном формате — 187 700 рублей. К ним относятся «Прикладная математика и информатика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «История» и прочие. Заочникам «Управления персоналом», «Государственного и муниципального управления», «Юриспруденции» и «Экономики» необходимо будет платить по 101 000 рублей ежегодно.

Дороже всего в СурГУ учиться на магистратуре по направлениям «Спорт», «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». Стоимость одного семестра на всех трех направлениях — 205 600 рублей.

НВГУ

Стоимость года обучения на магистратуре Нижневартовского государственного университета стартует от 85 900 рублей. Именно столько стоит заочный курс по большей части специальностей. Студентам, рассматривающим поступление на очный формат магистратуры, придется заплатить, как минимум, 287 600 рублей. В список самых доступных направлений входят «Педагогика», «Лингвистика», «Менеджмент», «Психология» и другие.

Самая дорогая «заочка» на курсах дизайна и декоративно-прикладного искусства — 141 500 рублей за семестр. За обучение по этим специальностям в очном формате придется заплатить 567 000 рублей.

ЮГУ

В ЮГУ для абитуриентов предусмотрены скидки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югорском госуниверситете для абитуриентов, успешно сдавших госэкзамены, в магистратуре действуют скидки. Так, студент с 55 баллами и более сможет заплатить 165 000 рублей за первый год очного обучения по программам экономики, юриспруденции и сервиса. В очно-заочном формате для всех абитуриентов обучение на первом курсе «Нефтегазового дела» и «Государственного и муниципального управления» будет стоить 120 тысяч рублей.

Больше всех придется заплатить за семестр тем студентам, которые поступают на магистратуру ЮГУ по специальности «Спорт». Даже с максимальной скидкой и количеством баллов от 75 и больше, два года учебы на спортивном курсе будут стоить 421 700 рублей. Без скидки за обучение здесь придется заплатить 779 000 рублей за два года.

Ранее URA.RU писало о ценах на обучение в вузах ХМАО. Цена за семестр бакалавриата составляет от 70 до 500 тысяч рублей, в зависимости от формата обучения и выбранного направления.