В Екатеринбурге резко подорожала аренда однокомнатных квартир

«Циан»: в Екатеринбурге стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 31%

27 июня 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

За год аренда «однушек» подорожала на семь тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU С 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 31%. Данные о росте средней ставки опубликованы в telegram-канале «Циан для профи». «На рынке долгосрочной аренды июнь стал месяцем роста спроса. В Екатеринбурге за год „однушки“ подорожали на 31%, в период май—июнь 2024 года цена выросла на 2,1%», — говорится в аналитическом материале. Так, в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей. Месяцем ранее, в мае, аренда стоила 28,4 тысячи рублей. В «Циан Аналитике» отмечают, что рост средних ставок на аренду продолжится. Примерные масштабы составят плюс 15-20%. Ранее агентство «Этажи» приводило статистику, из которой следует, что екатеринбуржцы на 44% чаще стали покупать однокомнатные квартиры. Также вырос спрос и на «двушки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 31%. Данные о росте средней ставки опубликованы в telegram-канале «Циан для профи». «На рынке долгосрочной аренды июнь стал месяцем роста спроса. В Екатеринбурге за год „однушки“ подорожали на 31%, в период май—июнь 2024 года цена выросла на 2,1%», — говорится в аналитическом материале. Так, в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей. Месяцем ранее, в мае, аренда стоила 28,4 тысячи рублей. В «Циан Аналитике» отмечают, что рост средних ставок на аренду продолжится. Примерные масштабы составят плюс 15-20%. Ранее агентство «Этажи» приводило статистику, из которой следует, что екатеринбуржцы на 44% чаще стали покупать однокомнатные квартиры. Также вырос спрос и на «двушки».