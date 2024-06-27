В Екатеринбурге резко подорожала аренда однокомнатных квартир

«Циан»: в Екатеринбурге стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 31%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год аренда «однушек» подорожала на семь тысяч рублей Фото:

С 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 31%. Данные о росте средней ставки опубликованы в telegram-канале «Циан для профи».

«На рынке долгосрочной аренды июнь стал месяцем роста спроса. В Екатеринбурге за год „однушки“ подорожали на 31%, в период май—июнь 2024 года цена выросла на 2,1%», — говорится в аналитическом материале. Так, в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей. Месяцем ранее, в мае, аренда стоила 28,4 тысячи рублей. В «Циан Аналитике» отмечают, что рост средних ставок на аренду продолжится. Примерные масштабы составят плюс 15-20%.

Ранее агентство «Этажи» приводило статистику, из которой следует, что екатеринбуржцы на 44% чаще стали покупать однокомнатные квартиры. Также вырос спрос и на «двушки».

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С 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 31%. Данные о росте средней ставки опубликованы в telegram-канале «Циан для профи». «На рынке долгосрочной аренды июнь стал месяцем роста спроса. В Екатеринбурге за год „однушки“ подорожали на 31%, в период май—июнь 2024 года цена выросла на 2,1%», — говорится в аналитическом материале. Так, в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей. Месяцем ранее, в мае, аренда стоила 28,4 тысячи рублей. В «Циан Аналитике» отмечают, что рост средних ставок на аренду продолжится. Примерные масштабы составят плюс 15-20%. Ранее агентство «Этажи» приводило статистику, из которой следует, что екатеринбуржцы на 44% чаще стали покупать однокомнатные квартиры. Также вырос спрос и на «двушки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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