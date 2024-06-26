Екатеринбуржцы стали чаще покупать студии и «однушки»

Жители Екатеринбурга на 44% чаще стали покупать студии и однокомнатные квартиры

27 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Спрос на «однушки» и студии вырос на 44% в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Интерес жителей Екатеринбурга к студиям и однокомнатным квартирам вырос на 44%. Данными с URA.RU поделились в федеральном агентстве «Этажи». Там рассказали, какие квартиры екатеринбуржцы покупают чаще всего, и что будет с рынком первичной и вторичной недвижимости после окончания ипотеки с господдержкой. «В Екатеринбурге спрос на студии и однокомнатные квартиры вырос на 44%, 42% приходится на двухкомнатные квартиры и 14% — на квартиры большей площади», — поделился ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Эксперт отметил, что смещение спроса в сторону квартир большей площади на вторичном рынке произошло из-за увеличения доли встречных сделок, которые связаны с улучшением жилищных условий. На первичном рынке такое происходит из-за льготных программ, так как покупатели стараются сразу взять квартиру побольше. В Свердловской области интерес к льготным программам резко вырос в мае на 40%, а во второй половине июня еще на 26%. Из-за высокого спроса часть банков ужесточили требования к заемщикам, другие предупредили о возможном досрочном прекращении приема новых заявок для того, чтобы освободить ресурсы под выдачу уже одобренных кредитов. «Квартиры в новостройках покупают даже те, кто планировал улучшать жилищные условия только через 2-3 года. После завершения и ограничения льготных ипотечных программ спрос на покупку снизится. За это время рынок сможет адаптироваться под новые условия кредитования», — отметил Иванов. Застройщики будут искать варианты для конкурирования, скорее всего, увеличат количество программ с рассрочками и первоначального взноса. Эксперт предположил, что цены до конца года будут фиксироваться на нынешних позициях. Сокращение в ипотечных ставках с первичным жильем — большой плюс для вторичного рынка. Уже сейчас более трети нынешних покупателей вторичного жилья уверены, что в скором времени смогут рефинансировать кредиты под более низкую ставку. По данным агентства «Этажи», в Екатеринбурге стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет порядка 126 тысяч рублей. Стоимость одного квадратного метра в новостройках — в среднем 140 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интерес жителей Екатеринбурга к студиям и однокомнатным квартирам вырос на 44%. Данными с URA.RU поделились в федеральном агентстве «Этажи». Там рассказали, какие квартиры екатеринбуржцы покупают чаще всего, и что будет с рынком первичной и вторичной недвижимости после окончания ипотеки с господдержкой. «В Екатеринбурге спрос на студии и однокомнатные квартиры вырос на 44%, 42% приходится на двухкомнатные квартиры и 14% — на квартиры большей площади», — поделился ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Эксперт отметил, что смещение спроса в сторону квартир большей площади на вторичном рынке произошло из-за увеличения доли встречных сделок, которые связаны с улучшением жилищных условий. На первичном рынке такое происходит из-за льготных программ, так как покупатели стараются сразу взять квартиру побольше. В Свердловской области интерес к льготным программам резко вырос в мае на 40%, а во второй половине июня еще на 26%. Из-за высокого спроса часть банков ужесточили требования к заемщикам, другие предупредили о возможном досрочном прекращении приема новых заявок для того, чтобы освободить ресурсы под выдачу уже одобренных кредитов. «Квартиры в новостройках покупают даже те, кто планировал улучшать жилищные условия только через 2-3 года. После завершения и ограничения льготных ипотечных программ спрос на покупку снизится. За это время рынок сможет адаптироваться под новые условия кредитования», — отметил Иванов. Застройщики будут искать варианты для конкурирования, скорее всего, увеличат количество программ с рассрочками и первоначального взноса. Эксперт предположил, что цены до конца года будут фиксироваться на нынешних позициях. Сокращение в ипотечных ставках с первичным жильем — большой плюс для вторичного рынка. Уже сейчас более трети нынешних покупателей вторичного жилья уверены, что в скором времени смогут рефинансировать кредиты под более низкую ставку. По данным агентства «Этажи», в Екатеринбурге стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет порядка 126 тысяч рублей. Стоимость одного квадратного метра в новостройках — в среднем 140 тысяч рублей.