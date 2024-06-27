Красный будет главным цветом вечера моды
В Перми пройдет показ мод, на котором модели будут демонстрировать платья исключительно красного цвета. «Гранд-дефиле Красное платье» соберет дизайнеров из Перми и десятков других городов России.
«Всего в рамках проекта пройдут показы более 20 дизайнеров Перми, Пермского края и России из 36 городов. Гостевые коллекции от Татьяны Бауэр, „Русский лен“ от Елены Воронцовой, „Райда Веда“ от Натальи Савиной», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте».
Состоится показ 30 июня в ТРЦ «iMall Эспланада». Вход свободный.
В 2023 году показ прошел в рамках 300-летия Перми
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