27 июня 2024

В Перми пройдет модный показ исключительно красных платьев. Фото

«Гранд-дефиле Красное платье» пройдет в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Красный будет главным цветом вечера моды
Красный будет главным цветом вечера моды Фото:

В Перми пройдет показ мод, на котором модели будут демонстрировать платья исключительно красного цвета. «Гранд-дефиле Красное платье» соберет дизайнеров из Перми и десятков других городов России.

«Всего в рамках проекта пройдут показы более 20 дизайнеров Перми, Пермского края и России из 36 городов. Гостевые коллекции от Татьяны Бауэр, „Русский лен“ от Елены Воронцовой, „Райда Веда“ от Натальи Савиной», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте».

Состоится показ 30 июня в ТРЦ «iMall Эспланада». Вход свободный.

В 2023 году показ прошел в рамках 300-летия Перми
В 2023 году показ прошел в рамках 300-летия Перми
Фото:

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В Перми пройдет показ мод, на котором модели будут демонстрировать платья исключительно красного цвета. «Гранд-дефиле Красное платье» соберет дизайнеров из Перми и десятков других городов России. «Всего в рамках проекта пройдут показы более 20 дизайнеров Перми, Пермского края и России из 36 городов. Гостевые коллекции от Татьяны Бауэр, „Русский лен“ от Елены Воронцовой, „Райда Веда“ от Натальи Савиной», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте». Состоится показ 30 июня в ТРЦ «iMall Эспланада». Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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