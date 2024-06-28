Путин заявил, что бизнес в РФ не позволил развалить компании, брошенные Западом

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что предпринимали из РФ развивают западные предприятия на территории страны Фото:
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Предприниматели России подхватили предприятия, которые из-за санкций были брошены Западом на территории страны, и не дали им потерпеть крах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

По словам президента РФ, западные предприятия не только не были брошены, но и перехвачены российскими предпринимателями. Они продолжают развитие подобных компаний.

Ранее Bloomberg сообщил, что десятки иностранных компаний продолжают свою работу в России, несмотря на публичные обещания прекратить деятельность в стране после начала конфликта на Украине. Среди таких предприятий: Danone, Carlsberg S.A., Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Benetton Group и Auchan. Они произвели ребрендинг или контролируются российскими предпринимателями, пишет «Ридус».

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Предприниматели России подхватили предприятия, которые из-за санкций были брошены Западом на территории страны, и не дали им потерпеть крах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». По словам президента РФ, западные предприятия не только не были брошены, но и перехвачены российскими предпринимателями. Они продолжают развитие подобных компаний. Ранее Bloomberg сообщил, что десятки иностранных компаний продолжают свою работу в России, несмотря на публичные обещания прекратить деятельность в стране после начала конфликта на Украине. Среди таких предприятий: Danone, Carlsberg S.A., Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Benetton Group и Auchan. Они произвели ребрендинг или контролируются российскими предпринимателями, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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