Путин заявил, что бизнес в РФ не позволил развалить компании, брошенные Западом

28 июня 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что предпринимали из РФ развивают западные предприятия на территории страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприниматели России подхватили предприятия, которые из-за санкций были брошены Западом на территории страны, и не дали им потерпеть крах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». По словам президента РФ, западные предприятия не только не были брошены, но и перехвачены российскими предпринимателями. Они продолжают развитие подобных компаний. Ранее Bloomberg сообщил, что десятки иностранных компаний продолжают свою работу в России, несмотря на публичные обещания прекратить деятельность в стране после начала конфликта на Украине. Среди таких предприятий: Danone, Carlsberg S.A., Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Benetton Group и Auchan. Они произвели ребрендинг или контролируются российскими предпринимателями, пишет «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели России подхватили предприятия, которые из-за санкций были брошены Западом на территории страны, и не дали им потерпеть крах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». По словам президента РФ, западные предприятия не только не были брошены, но и перехвачены российскими предпринимателями. Они продолжают развитие подобных компаний. Ранее Bloomberg сообщил, что десятки иностранных компаний продолжают свою работу в России, несмотря на публичные обещания прекратить деятельность в стране после начала конфликта на Украине. Среди таких предприятий: Danone, Carlsberg S.A., Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Benetton Group и Auchan. Они произвели ребрендинг или контролируются российскими предпринимателями, пишет «Ридус».