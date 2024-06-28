Жители ХМАО уехали кататься на лодке и пропали

Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. Сейчас ведутся их поиски. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.
«Двое мужчин и женщина выехали 27 июня около 17:00 на моторной лодке из села Каменное в Пальяново. В 18:00 они связались с родственницей и сообщили, что находятся на протоке Роха и у них заканчивается бензин», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После этого туристы не выходили на связь.
На следующий день родственница сообщила в ЕДДС о пропаже трех жителей села Пальяново. Уже второй день на месте пропажи ведутся поисковые работы.
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