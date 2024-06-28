28 июня 2024

Жители ХМАО уехали кататься на лодке и пропали

© Служба новостей «URA.RU»
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Троих жителей ХМАО ищут на воде
Троих жителей ХМАО ищут на воде Фото:

Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. Сейчас ведутся их поиски. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. 

«Двое мужчин и женщина выехали 27 июня около 17:00 на моторной лодке из села Каменное в Пальяново. В 18:00 они связались с родственницей и сообщили, что находятся на протоке Роха и у них заканчивается бензин», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После этого туристы не выходили на связь.

На следующий день родственница сообщила в ЕДДС о пропаже трех жителей села Пальяново. Уже второй день на месте пропажи ведутся поисковые работы.

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Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. Сейчас ведутся их поиски. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.  «Двое мужчин и женщина выехали 27 июня около 17:00 на моторной лодке из села Каменное в Пальяново. В 18:00 они связались с родственницей и сообщили, что находятся на протоке Роха и у них заканчивается бензин», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После этого туристы не выходили на связь. На следующий день родственница сообщила в ЕДДС о пропаже трех жителей села Пальяново. Уже второй день на месте пропажи ведутся поисковые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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