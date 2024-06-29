29 июня 2024

Свердловчанка ушла в лес и не вернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Николаева ушла в лес и не вернулась
Светлана Николаева ушла в лес и не вернулась Фото:

В селе Мраморское Свердловской области пропала 50-летняя Светлана Викторовна Николаева (Кудрявцева). Еще 28 июня она ушла в лес и не вернулась, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Николаева (Кудрявцева) Светлана Викторовна, 50 лет. Село Мраморское, Полевской городской округ, Свердловская область. 28 июня 2024 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины — 165 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Была одета в зелено-белый дождевик, черно-белую тельняшку, черные штаны и ботинки.

Если вам известно о местоположении пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о Николаевой можно рассказать инфоргу отряда по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина).

Поиски пропавшей идут уже третий день
Поиски пропавшей идут уже третий день
Фото:

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В селе Мраморское Свердловской области пропала 50-летняя Светлана Викторовна Николаева (Кудрявцева). Еще 28 июня она ушла в лес и не вернулась, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Николаева (Кудрявцева) Светлана Викторовна, 50 лет. Село Мраморское, Полевской городской округ, Свердловская область. 28 июня 2024 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 165 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Была одета в зелено-белый дождевик, черно-белую тельняшку, черные штаны и ботинки. Если вам известно о местоположении пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о Николаевой можно рассказать инфоргу отряда по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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