В селе Мраморское Свердловской области пропала 50-летняя Светлана Викторовна Николаева (Кудрявцева). Еще 28 июня она ушла в лес и не вернулась, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Николаева (Кудрявцева) Светлана Викторовна, 50 лет. Село Мраморское, Полевской городской округ, Свердловская область. 28 июня 2024 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост женщины — 165 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Была одета в зелено-белый дождевик, черно-белую тельняшку, черные штаны и ботинки.
Если вам известно о местоположении пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о Николаевой можно рассказать инфоргу отряда по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина).
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