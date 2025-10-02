«Осталось несколько домов»: в екатеринбургских ЖК запустили отопление

В Екатеринбурге подключили почти все дома к отоплению
Отопительный сезон стартовал в сентября
В Екатеринбурге подходят к концу работы по подключению жилых домов к отоплению. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Остаются буквально несколько домов. Все в работе», — заявили в мэрии.

Отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября. Его разделили на два этапа: первый длился с 15 по 23 сентября, второй — с 24 по 30-е. Власти говорили, что тепло в жилых объектах появится к 1 октября.

Если батареи остались холодными, горожане могут обратиться в управляющие компании. Также можно позвонить в Центральную диспетчерскую службу города по номеру 005.

