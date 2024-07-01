В Севастополе, во время объявления воздушной тревоги, охранник торгового центра «Московский» принял решение выгнать людей из здания. В этот момент там укрывались взрослые и дети.
«Охранник ТЦ „Московский“ выгнал людей из здания во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении telegram-канала «Чп/Севастополь». Там добавили, что в тот момент в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет, искавшие убежища от возможной атаки.
Несмотря на сложную ситуацию, охранник заявил, что его рабочий день уже закончился, и он не намерен оставаться с людьми в укрытии. Выгоняя людей наружу, он начал закрывать входные двери ТЦ на ключ, передали в telegram-канале.
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