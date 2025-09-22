Трамп рассказал о первой встрече с Маском после конфликта

Трамп положительно оценил беседу с Маском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп встретился с Маском на прощании с Чарли Кирком
Трамп встретился с Маском на прощании с Чарли Кирком Фото:

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся разговор с предпринимателем Илоном Маском. Они встретились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

«Илон подошел и поздоровался», — заявил Трамп в комментарии журналистам Белого дома. Он добавил, что между ними состоялась хорошая беседа. Американский лидер отказался раскрывать конкретные детали их разговора, охарактеризовав его в целом как успешный.

Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии прощания с Кирком в Аризоне, что стало одним из первых их публичных появлений после конфликта, возникшего после ухода Маска из администрации главы Белого дома. В социальных сетях ранее они обсуждали свои разногласия: Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп ответил, назвав Маска «сумасшедшим».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся разговор с предпринимателем Илоном Маском. Они встретились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком. «Илон подошел и поздоровался», — заявил Трамп в комментарии журналистам Белого дома. Он добавил, что между ними состоялась хорошая беседа. Американский лидер отказался раскрывать конкретные детали их разговора, охарактеризовав его в целом как успешный. Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии прощания с Кирком в Аризоне, что стало одним из первых их публичных появлений после конфликта, возникшего после ухода Маска из администрации главы Белого дома. В социальных сетях ранее они обсуждали свои разногласия: Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп ответил, назвав Маска «сумасшедшим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...