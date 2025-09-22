Политолог Озер: Эрдоган представит Трампу новые предложения по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить новые инициативы по гарантиям безопасности для Украины и по организации саммита лидеров на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.
«Анкара могла бы выдвинуть собственное предложение в этом направлении, что, в свою очередь, способно оказать позитивное влияние на ход мирных переговоров», — приводят слова эксперта РИА Новости. Отмечается, что Турция остается одной из немногих стран, способных добиться согласия сторон.
Турецкая сторона уже ведет консультации с представителями США и Украины о возможных форматах будущих соглашений. В частности, рассматривается вариант международных гарантий с участием Турции как посредника. Аналитики отмечают, что такой подход может ускорить процесс урегулирования и снизить градус напряженности в регионе.
С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником в мирных переговорах, предоставляя площадку для встреч между представителями Москвы и Киева, а также ведя консультации с США и другими странами. В сентябре 2025 года Эрдоган и Путин на саммите ШОС подтвердили особую роль Анкары в урегулировании ситуации, несмотря на сложности, связанные с военным сотрудничеством Турции и Украины.
