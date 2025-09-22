Посол России заявил о риске военного столкновения между Россией и НАТО

Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной — это прямое подстрекательство к военному столкновению между НАТО и Россией. Об этом заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.
«.. уже сейчас наиболее горячие головы пробрасывают идею не ограничиваться мониторингом ситуации... но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать силами НАТО российские беспилотники», — приводят слова Гончара РИА Новости. Он подчеркнул, что это прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией
Дипломат подчеркнул, что такие заявления могут привести к эскалации и переходу нынешнего кризиса в более опасную фазу. Он добавил, что надеется на «здравый смысл» в Брюсселе, чтобы избежать развития ситуации по самому негативному сценарию.
Вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной уже поднимался ранее. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что такой шаг со стороны НАТО приведет к вооруженному конфликту с Россией. Введение бесполетной зоны может поставить альянс в сложное положение и продемонстрировать его уязвимость, если перехват российских беспилотников окажется неэффективным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.