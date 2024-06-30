Дрозды разыскивают ягоды на огородах пермяков
С началом урожая ягод на огородах в Пермском крае появились дрозды. Эти птицы любят полакомиться плодами с грядок, поэтому дачникам советуют накрыть их сеткой.
«В городе замечен дрозд-рябинник. Настоятельно советуем закрывать вашу клубнику и жимолость сетками», — пишет в Telegram издание «Парма новости» из Кудымкара и публикует фото птицы-разорителя.
Дрозды гнездятся целыми колониями. Поэтому при налете на огород, могут оставить фермера без урожая.
Дрозды могут оставить дачников без урожая
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