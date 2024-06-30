30 июня 2024
29 июня 2024

На пермских огородах заметили грозу всех дачников. Фото

Дрозды-рябинники прилетели на огороды пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрозды разыскивают ягоды на огородах пермяков
Дрозды разыскивают ягоды на огородах пермяков Фото:

С началом урожая ягод на огородах в Пермском крае появились дрозды. Эти птицы любят полакомиться плодами с грядок, поэтому дачникам советуют накрыть их сеткой.

«В городе замечен дрозд-рябинник. Настоятельно советуем закрывать вашу клубнику и жимолость сетками», — пишет в Telegram издание «Парма новости» из Кудымкара и публикует фото птицы-разорителя.

Дрозды гнездятся целыми колониями. Поэтому при налете на огород, могут оставить фермера без урожая.

Дрозды могут оставить дачников без урожая
Дрозды могут оставить дачников без урожая
Фото:

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С началом урожая ягод на огородах в Пермском крае появились дрозды. Эти птицы любят полакомиться плодами с грядок, поэтому дачникам советуют накрыть их сеткой. «В городе замечен дрозд-рябинник. Настоятельно советуем закрывать вашу клубнику и жимолость сетками», — пишет в Telegram издание «Парма новости» из Кудымкара и публикует фото птицы-разорителя. Дрозды гнездятся целыми колониями. Поэтому при налете на огород, могут оставить фермера без урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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