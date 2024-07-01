Роналду расплакался после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро

02 июля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Роналду не смог забить пенальти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Португальский форвард Криштиану Роналду не смог сдержать слезы после неудачного исполнения пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, сообщает ESPN. На 105-й минуте вратарь Ян Облак сумел отразить удар португальского нападающего. «Ян Облак стал героем момента, когда отразил пенальти от Роналду, который мог стать решающим в этом матче», — отмечает ESPN. После промаха Роналду был заметно расстроен, и его эмоции вылились в слезы на поле. Криштиану Роналду не забивал на крупных турнирах с первого тура чемпионата мира 2022 года, проведя без голов семь матчей. После незабитого пенальти счет в матче остался непрерывным — 0:0 после первого тайма дополнительного времени. При этом сборная Португалии в серии пенальти обыграла команду Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Победитель в четвертьфинале Евро-2024 5 июля сыграет с командой Франции, которая ранее одолела Бельгию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Португальский форвард Криштиану Роналду не смог сдержать слезы после неудачного исполнения пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, сообщает ESPN. На 105-й минуте вратарь Ян Облак сумел отразить удар португальского нападающего. «Ян Облак стал героем момента, когда отразил пенальти от Роналду, который мог стать решающим в этом матче», — отмечает ESPN. После промаха Роналду был заметно расстроен, и его эмоции вылились в слезы на поле. Криштиану Роналду не забивал на крупных турнирах с первого тура чемпионата мира 2022 года, проведя без голов семь матчей. После незабитого пенальти счет в матче остался непрерывным — 0:0 после первого тайма дополнительного времени. При этом сборная Португалии в серии пенальти обыграла команду Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Победитель в четвертьфинале Евро-2024 5 июля сыграет с командой Франции, которая ранее одолела Бельгию.