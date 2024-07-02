Певица Рианна забыла надеть штаны и отправилась гулять по Парижу

Певица Рианна выбрала спорный наряд для прогулки по ПарижуФото: Vianney Le Caer/AP/TASS
Популярная барбадосская певица Рианна приняла решение отправиться на прогулку по Парижу в довольно откровенном наряде без штанов. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
«Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Артистка решила отказаться от штанов на время прогулки», — говорится в материале The Sun. Там добавили, что исполнительница прогуливалась вместе со своим возлюбленным 35-летним рэпером A$AP Rocky.
Рианна предстала на публике в черной объемной футболке, армейском бомбере, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Дополняли образ солнцезащитные очки в красной оправе и небольшая сумка люксового бренда Louis Vuitton.
Что касается спутника Рианны, то A$AP Rocky выбрал для выхода в свет более консервативный наряд. Музыкант надел белую рубашку, классический черный костюм-двойку и кожаные туфли, дополненные галстуком с принтом, заключили в материале.
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Популярная барбадосская певица Рианна приняла решение отправиться на прогулку по Парижу в довольно откровенном наряде без штанов. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. «Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Артистка решила отказаться от штанов на время прогулки», — говорится в материале The Sun. Там добавили, что исполнительница прогуливалась вместе со своим возлюбленным 35-летним рэпером A$AP Rocky. Рианна предстала на публике в черной объемной футболке, армейском бомбере, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Дополняли образ солнцезащитные очки в красной оправе и небольшая сумка люксового бренда Louis Vuitton. Что касается спутника Рианны, то A$AP Rocky выбрал для выхода в свет более консервативный наряд. Музыкант надел белую рубашку, классический черный костюм-двойку и кожаные туфли, дополненные галстуком с принтом, заключили в материале.