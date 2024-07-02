Певица Рианна забыла надеть штаны и отправилась гулять по Парижу

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Певица Рианна выбрала спорный наряд для прогулки по Парижу Фото:

Популярная барбадосская певица Рианна приняла решение отправиться на прогулку по Парижу в довольно откровенном наряде без штанов. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Артистка решила отказаться от штанов на время прогулки», — говорится в материале The Sun. Там добавили, что исполнительница прогуливалась вместе со своим возлюбленным 35-летним рэпером A$AP Rocky.

Рианна предстала на публике в черной объемной футболке, армейском бомбере, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Дополняли образ солнцезащитные очки в красной оправе и небольшая сумка люксового бренда Louis Vuitton.

Что касается спутника Рианны, то A$AP Rocky выбрал для выхода в свет более консервативный наряд. Музыкант надел белую рубашку, классический черный костюм-двойку и кожаные туфли, дополненные галстуком с принтом, заключили в материале.

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Популярная барбадосская певица Рианна приняла решение отправиться на прогулку по Парижу в довольно откровенном наряде без штанов. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. «Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Артистка решила отказаться от штанов на время прогулки», — говорится в материале The Sun. Там добавили, что исполнительница прогуливалась вместе со своим возлюбленным 35-летним рэпером A$AP Rocky. Рианна предстала на публике в черной объемной футболке, армейском бомбере, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Дополняли образ солнцезащитные очки в красной оправе и небольшая сумка люксового бренда Louis Vuitton. Что касается спутника Рианны, то A$AP Rocky выбрал для выхода в свет более консервативный наряд. Музыкант надел белую рубашку, классический черный костюм-двойку и кожаные туфли, дополненные галстуком с принтом, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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