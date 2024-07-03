В Челябинской области ожидаются грозы, град и 32-градусная жара

В Челябинской области 5 июля ожидается грозы с градом при 32-градусной жаре. Такой прогноз предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области днем 5 июля местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 15-20, в низинах 10-15, днем 27-32», — уточнили метеорологи.
Синоптики отметили, что регион сейчас находится под воздействием стабильной области повышенного давления, что обусловит погодные условия на ближайшие сутки. В восточной части Челябинской области прогнозируются кратковременные осадки и грозы. В самом Челябинске также возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.
Ранее стало известно, что вода в водоемах региона прогрелась до 21 градуса. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в области за последние дни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!