03 июля 2024

В Челябинской области ожидаются грозы, град и 32-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Зонтик поможет челябинцам спастись и от жары, и от града Фото:

В Челябинской области 5 июля ожидается грозы с градом при 32-градусной жаре. Такой прогноз предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области днем 5 июля местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 15-20, в низинах 10-15, днем 27-32», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что регион сейчас находится под воздействием стабильной области повышенного давления, что обусловит погодные условия на ближайшие сутки. В восточной части Челябинской области прогнозируются кратковременные осадки и грозы. В самом Челябинске также возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Ранее стало известно, что вода в водоемах региона прогрелась до 21 градуса. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в области за последние дни.

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В Челябинской области 5 июля ожидается грозы с градом при 32-градусной жаре. Такой прогноз предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области днем 5 июля местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 15-20, в низинах 10-15, днем 27-32», — уточнили метеорологи. Синоптики отметили, что регион сейчас находится под воздействием стабильной области повышенного давления, что обусловит погодные условия на ближайшие сутки. В восточной части Челябинской области прогнозируются кратковременные осадки и грозы. В самом Челябинске также возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду. Ранее стало известно, что вода в водоемах региона прогрелась до 21 градуса. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в области за последние дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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