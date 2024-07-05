Элитные дома и дачи Челябинска, стоящие дороже, чем виллы в Италии. Фото

Самые дорогие дачи в пригороде Челябинска продают по 30 млн рублей
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, солнечная долина
За 160 миллионов рублей продается коттедж в деревне Малиновка в поселке «Лесной остров» Фото:

В Челябинске элитные загородные коттеджи и дачи стоят дороже, чем старинные роскошные двухэтажные виллы в Италии с бассейном. Самый дорогой загородный коттедж в Челябинске площадью 538 квадратных метров на участке в 30 соток продается в Сосновском районе в деревне Малиновка за 160 миллионов. В Италии во Флоренции примерно за ту же цену можно приобрести историческое поместье 14 века с бассейном и оливковой рощей.

«Продается коттедж в Сосновском районе в деревне Малиновка с бассейном, баней, сауной, площадь дома 538 квадратных метров, участок — 30 соток, дом окружен лесом, есть отдельный выход в лес для прогулок. Стоимость — 160 миллионов рублей. В Италии во Флоренции продается историческое поместье 14 века с бассейном, садами, оливковой рощей на 300 деревьев и сосновым лесом, где произрастает трюфель. Поместье состоит из двух домов, земельный участок — 31 га. Стоимость — 160 миллионов 790 тысяч рублей», — сообщается на сайтах «Avito» и «Tranio».

Также можно сравнить виллу в Тесане (Италия) и дачный дом Челябинске (Россия). Так, по цене двухэтажной виллы в Италии за 30 млн рублей в поселке новый Кременкуль в 20 минутах езды от Челябинска продается дача площадью 206 квадратных метров. В шаговой доступности — лес и озеро Большой Кременкуль. Ландшафтный дизайн участка включает ухоженные уникальные деревья, кустарники, цветы и места для отдыха. Как отмечает сам продавец, дом строили для себя из качественных дорогих материалов по индивидуальному проекту. В доме три спальни с гардеробными, два санузла и другие помещения, теплый гараж для двух автомобилей. Дом продается в хорошем состоянии.

При этом дом в Италии в Тесане с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря, продается за 33 млн рублей. Площадь дома составляет 173 квадратных метра, площадь земли — 1 тысяча 120 квадратных метров. Вилла расположена в живописной деревеньке, части Авеньо, в зеленой зоне в пяти километрах от моря и города Рекко. Дом окружен садом с фруктовыми деревьями, большими террасами и верандой с барбекю и дровяной печью. На первом этаже находится таверна с двориком. На втором этаже — гостиная с камином и выходом на террасу, кухня и ванная комната. На третьем этаже три спальни и ванная комната. Террасы, веранда и дом выходят на окружающие холмы с прекрасным видом на зелень.

Дом с поселке «Новый Кременкуль», цена 29 млн 876 рублей, категория земель — дачное некоммерческое партнерство (ДНП)
Дом с поселке «Новый Кременкуль», цена 29 млн 876 рублей, категория земель — дачное некоммерческое партнерство (ДНП)
Фото:
Жилой дом с большим зeмельным учaстком в пoсeлке «Hoвый Kpeменкуль», в шаговoй дoступности лeс и oзеpо «Бoльшой Кpемeнкуль»
Жилой дом с большим зeмельным учaстком в пoсeлке «Hoвый Kpeменкуль», в шаговoй дoступности лeс и oзеpо «Бoльшой Кpемeнкуль»
Фото:
Вилла в Италии, с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря продается за 33 млн рублей
Вилла в Италии, с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря продается за 33 млн рублей
Фото:
Историческое поместье 14 века во Флоренции, Италия, с сосновым лесом и оливковой рощей
Историческое поместье 14 века во Флоренции, Италия, с сосновым лесом и оливковой рощей
Фото:
Поместье с бассейном и садами в живописном районе, Флоренция, Италия, 160 миллионов рублей
Поместье с бассейном и садами в живописном районе, Флоренция, Италия, 160 миллионов рублей
Фото:
Челябинская область, Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, дом Малиновка, коттеджный поселок Лесной Остров, улица Лесопарковая, стоимость160 млн рублей
Челябинская область, Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, дом Малиновка, коттеджный поселок Лесной Остров, улица Лесопарковая, стоимость160 млн рублей
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В Челябинске элитные загородные коттеджи и дачи стоят дороже, чем старинные роскошные двухэтажные виллы в Италии с бассейном. Самый дорогой загородный коттедж в Челябинске площадью 538 квадратных метров на участке в 30 соток продается в Сосновском районе в деревне Малиновка за 160 миллионов. В Италии во Флоренции примерно за ту же цену можно приобрести историческое поместье 14 века с бассейном и оливковой рощей. «Продается коттедж в Сосновском районе в деревне Малиновка с бассейном, баней, сауной, площадь дома 538 квадратных метров, участок — 30 соток, дом окружен лесом, есть отдельный выход в лес для прогулок. Стоимость — 160 миллионов рублей. В Италии во Флоренции продается историческое поместье 14 века с бассейном, садами, оливковой рощей на 300 деревьев и сосновым лесом, где произрастает трюфель. Поместье состоит из двух домов, земельный участок — 31 га. Стоимость — 160 миллионов 790 тысяч рублей», — сообщается на сайтах «Avito» и «Tranio». Также можно сравнить виллу в Тесане (Италия) и дачный дом Челябинске (Россия). Так, по цене двухэтажной виллы в Италии за 30 млн рублей в поселке новый Кременкуль в 20 минутах езды от Челябинска продается дача площадью 206 квадратных метров. В шаговой доступности — лес и озеро Большой Кременкуль. Ландшафтный дизайн участка включает ухоженные уникальные деревья, кустарники, цветы и места для отдыха. Как отмечает сам продавец, дом строили для себя из качественных дорогих материалов по индивидуальному проекту. В доме три спальни с гардеробными, два санузла и другие помещения, теплый гараж для двух автомобилей. Дом продается в хорошем состоянии. При этом дом в Италии в Тесане с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря, продается за 33 млн рублей. Площадь дома составляет 173 квадратных метра, площадь земли — 1 тысяча 120 квадратных метров. Вилла расположена в живописной деревеньке, части Авеньо, в зеленой зоне в пяти километрах от моря и города Рекко. Дом окружен садом с фруктовыми деревьями, большими террасами и верандой с барбекю и дровяной печью. На первом этаже находится таверна с двориком. На втором этаже — гостиная с камином и выходом на террасу, кухня и ванная комната. На третьем этаже три спальни и ванная комната. Террасы, веранда и дом выходят на окружающие холмы с прекрасным видом на зелень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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