Элитные дома и дачи Челябинска, стоящие дороже, чем виллы в Италии. Фото

Самые дорогие дачи в пригороде Челябинска продают по 30 млн рублей

05 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

За 160 миллионов рублей продается коттедж в деревне Малиновка в поселке «Лесной остров» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске элитные загородные коттеджи и дачи стоят дороже, чем старинные роскошные двухэтажные виллы в Италии с бассейном. Самый дорогой загородный коттедж в Челябинске площадью 538 квадратных метров на участке в 30 соток продается в Сосновском районе в деревне Малиновка за 160 миллионов. В Италии во Флоренции примерно за ту же цену можно приобрести историческое поместье 14 века с бассейном и оливковой рощей. «Продается коттедж в Сосновском районе в деревне Малиновка с бассейном, баней, сауной, площадь дома 538 квадратных метров, участок — 30 соток, дом окружен лесом, есть отдельный выход в лес для прогулок. Стоимость — 160 миллионов рублей. В Италии во Флоренции продается историческое поместье 14 века с бассейном, садами, оливковой рощей на 300 деревьев и сосновым лесом, где произрастает трюфель. Поместье состоит из двух домов, земельный участок — 31 га. Стоимость — 160 миллионов 790 тысяч рублей», — сообщается на сайтах «Avito» и «Tranio». Также можно сравнить виллу в Тесане (Италия) и дачный дом Челябинске (Россия). Так, по цене двухэтажной виллы в Италии за 30 млн рублей в поселке новый Кременкуль в 20 минутах езды от Челябинска продается дача площадью 206 квадратных метров. В шаговой доступности — лес и озеро Большой Кременкуль. Ландшафтный дизайн участка включает ухоженные уникальные деревья, кустарники, цветы и места для отдыха. Как отмечает сам продавец, дом строили для себя из качественных дорогих материалов по индивидуальному проекту. В доме три спальни с гардеробными, два санузла и другие помещения, теплый гараж для двух автомобилей. Дом продается в хорошем состоянии. При этом дом в Италии в Тесане с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря, продается за 33 млн рублей. Площадь дома составляет 173 квадратных метра, площадь земли — 1 тысяча 120 квадратных метров. Вилла расположена в живописной деревеньке, части Авеньо, в зеленой зоне в пяти километрах от моря и города Рекко. Дом окружен садом с фруктовыми деревьями, большими террасами и верандой с барбекю и дровяной печью. На первом этаже находится таверна с двориком. На втором этаже — гостиная с камином и выходом на террасу, кухня и ванная комната. На третьем этаже три спальни и ванная комната. Террасы, веранда и дом выходят на окружающие холмы с прекрасным видом на зелень. Дом с поселке «Новый Кременкуль», цена 29 млн 876 рублей, категория земель — дачное некоммерческое партнерство (ДНП) Фото: сайт «Avito» Жилой дом с большим зeмельным учaстком в пoсeлке «Hoвый Kpeменкуль», в шаговoй дoступности лeс и oзеpо «Бoльшой Кpемeнкуль» Фото: сайт «Avito» Вилла в Италии, с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря продается за 33 млн рублей Фото: сайт «Tranio» Историческое поместье 14 века во Флоренции, Италия, с сосновым лесом и оливковой рощей Фото: сайт «Tranio» Поместье с бассейном и садами в живописном районе, Флоренция, Италия, 160 миллионов рублей Фото: сайт «Tranio» Челябинская область, Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, дом Малиновка, коттеджный поселок Лесной Остров, улица Лесопарковая, стоимость160 млн рублей Фото: сайт «Avito» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске элитные загородные коттеджи и дачи стоят дороже, чем старинные роскошные двухэтажные виллы в Италии с бассейном. Самый дорогой загородный коттедж в Челябинске площадью 538 квадратных метров на участке в 30 соток продается в Сосновском районе в деревне Малиновка за 160 миллионов. В Италии во Флоренции примерно за ту же цену можно приобрести историческое поместье 14 века с бассейном и оливковой рощей. «Продается коттедж в Сосновском районе в деревне Малиновка с бассейном, баней, сауной, площадь дома 538 квадратных метров, участок — 30 соток, дом окружен лесом, есть отдельный выход в лес для прогулок. Стоимость — 160 миллионов рублей. В Италии во Флоренции продается историческое поместье 14 века с бассейном, садами, оливковой рощей на 300 деревьев и сосновым лесом, где произрастает трюфель. Поместье состоит из двух домов, земельный участок — 31 га. Стоимость — 160 миллионов 790 тысяч рублей», — сообщается на сайтах «Avito» и «Tranio». Также можно сравнить виллу в Тесане (Италия) и дачный дом Челябинске (Россия). Так, по цене двухэтажной виллы в Италии за 30 млн рублей в поселке новый Кременкуль в 20 минутах езды от Челябинска продается дача площадью 206 квадратных метров. В шаговой доступности — лес и озеро Большой Кременкуль. Ландшафтный дизайн участка включает ухоженные уникальные деревья, кустарники, цветы и места для отдыха. Как отмечает сам продавец, дом строили для себя из качественных дорогих материалов по индивидуальному проекту. В доме три спальни с гардеробными, два санузла и другие помещения, теплый гараж для двух автомобилей. Дом продается в хорошем состоянии. При этом дом в Италии в Тесане с частным садом на первом холме Рекко, Авеньо, Лигурия у моря, продается за 33 млн рублей. Площадь дома составляет 173 квадратных метра, площадь земли — 1 тысяча 120 квадратных метров. Вилла расположена в живописной деревеньке, части Авеньо, в зеленой зоне в пяти километрах от моря и города Рекко. Дом окружен садом с фруктовыми деревьями, большими террасами и верандой с барбекю и дровяной печью. На первом этаже находится таверна с двориком. На втором этаже — гостиная с камином и выходом на террасу, кухня и ванная комната. На третьем этаже три спальни и ванная комната. Террасы, веранда и дом выходят на окружающие холмы с прекрасным видом на зелень.