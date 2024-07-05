Следователи начали проверку после гибели ребенка в пермской реке

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела проводят проверку после того, как 4 июля в реке Лысьва (Пермский край) утонул 15-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«В дневное время 04 июля 2024 года 15–летний ребенок находился совместно с друзьями у реки Лысьва, расположенной вблизи поселка Зюкайка Верещагинского района Пермского края, без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сказано в сообщении.
Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебную экспертизу. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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