Следователи начали проверку после гибели ребенка в пермской реке

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Ребенок отдыхал у воды с друзьями
Ребенок отдыхал у воды с друзьями Фото:

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела проводят проверку после того, как 4 июля в реке Лысьва (Пермский край) утонул 15-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В дневное время 04 июля 2024 года 15–летний ребенок находился совместно с друзьями у реки Лысьва, расположенной вблизи поселка Зюкайка Верещагинского района Пермского края, без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебную экспертизу. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела проводят проверку после того, как 4 июля в реке Лысьва (Пермский край) утонул 15-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В дневное время 04 июля 2024 года 15–летний ребенок находился совместно с друзьями у реки Лысьва, расположенной вблизи поселка Зюкайка Верещагинского района Пермского края, без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сказано в сообщении. Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебную экспертизу. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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