06 июля 2024

Челябинский агротуризм стал лидером отрасли из-за самых низких цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник для енотов «Енотобум». Пермь, енот
В регионе посмотреть на енотов можно за 300 рублей Фото:

Челябинская область стала лидером российского агротуризма, конкурируя с фермами в Крыму, Темрюке и Липецке. Одной из особенностей данного направления в регионе стали самые низкие цены по стране.

«Спрос на российский агротуризм к началу сентября вырастет минимум на 30%. Самые популярные направления в Крыму, Темрюке, Липецке и Челябинской области. Однако в Челябинской области куда дешевле», — сообщает telegram-канал Mash.

Отмечается, что экскурсия на ферму в Темрюке к ручным козам обойдется для туристов в одну тысячу рублей. Челябинская ферма с лошадьми, енотами, кроликами и другой живностью пускает взрослых за 300 рублей, малышей — за 250 рублей.

Ранее сообщалось, что на прошедшей в Москве выставке ВДНХ регион презентовал несколько маршрутов, один из них был посвящен агротуризму в селе Григорьевка Каслинского района. Иностранные гости смогут в Григорьевке ознакомиться с различными процессами по выращиванию фруктово-ягодных культур, порыбачить и покататься верхом на лошадях.

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Челябинская область стала лидером российского агротуризма, конкурируя с фермами в Крыму, Темрюке и Липецке. Одной из особенностей данного направления в регионе стали самые низкие цены по стране. «Спрос на российский агротуризм к началу сентября вырастет минимум на 30%. Самые популярные направления в Крыму, Темрюке, Липецке и Челябинской области. Однако в Челябинской области куда дешевле», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что экскурсия на ферму в Темрюке к ручным козам обойдется для туристов в одну тысячу рублей. Челябинская ферма с лошадьми, енотами, кроликами и другой живностью пускает взрослых за 300 рублей, малышей — за 250 рублей. Ранее сообщалось, что на прошедшей в Москве выставке ВДНХ регион презентовал несколько маршрутов, один из них был посвящен агротуризму в селе Григорьевка Каслинского района. Иностранные гости смогут в Григорьевке ознакомиться с различными процессами по выращиванию фруктово-ягодных культур, порыбачить и покататься верхом на лошадях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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