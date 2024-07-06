Челябинский агротуризм стал лидером отрасли из-за самых низких цен

В регионе посмотреть на енотов можно за 300 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Челябинская область стала лидером российского агротуризма, конкурируя с фермами в Крыму, Темрюке и Липецке. Одной из особенностей данного направления в регионе стали самые низкие цены по стране.

«Спрос на российский агротуризм к началу сентября вырастет минимум на 30%. Самые популярные направления в Крыму, Темрюке, Липецке и Челябинской области. Однако в Челябинской области куда дешевле», — сообщает telegram-канал Mash.

Отмечается, что экскурсия на ферму в Темрюке к ручным козам обойдется для туристов в одну тысячу рублей. Челябинская ферма с лошадьми, енотами, кроликами и другой живностью пускает взрослых за 300 рублей, малышей — за 250 рублей.

Ранее сообщалось, что на прошедшей в Москве выставке ВДНХ регион презентовал несколько маршрутов, один из них был посвящен агротуризму в селе Григорьевка Каслинского района. Иностранные гости смогут в Григорьевке ознакомиться с различными процессами по выращиванию фруктово-ягодных культур, порыбачить и покататься верхом на лошадях.