Аналитик ЦРУ: Зеленский подготовил «сюрприз» главкому ВСУ Сырскому

Аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский хочет избавиться от главкома ВСУ Сырского

07 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

По словам аналитика ЦРУ, главкома ВСУ Сырского (на фото) обвинят в провалах украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает замену главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского на другого генерала. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Справедливо или нет, но его обвинят [в провалах ВСУ]. Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — сказал Джонсон в интервью youtube-каналу Dialogue Works . По его словам, Сырский допустил несколько тактических ошибок. В частности, главком ВСУ не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением войск ВС РФ. Также Сырский более не располагает нужным количеством солдат для противостояния российской армии, подчеркнул Джонсон. Ранее стало известно, что Зеленский недоволен работой главкому ВСУ из-за наступления России. Также в Верховной Раде обвинили Сырского и другого командующего ВСУ в прорыве российских сил около Торецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает замену главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского на другого генерала. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Справедливо или нет, но его обвинят [в провалах ВСУ]. Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — сказал Джонсон в интервью youtube-каналу Dialogue Works. По его словам, Сырский допустил несколько тактических ошибок. В частности, главком ВСУ не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением войск ВС РФ. Также Сырский более не располагает нужным количеством солдат для противостояния российской армии, подчеркнул Джонсон. Ранее стало известно, что Зеленский недоволен работой главкому ВСУ из-за наступления России. Также в Верховной Раде обвинили Сырского и другого командующего ВСУ в прорыве российских сил около Торецка.