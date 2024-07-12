Дочь Джигана пошла работать официанткой после завершения музыкальной карьеры

Дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, Ариела, начала работать официанткой после завершения музыкальной карьеры. Об этом сообщила ее мать в своем telegram-канале.
«Она сбежала из дома от нас, а мы такие: „Привет“, тут же пришли ее поддержать», — заявила Самойлова. Родители посетили заведение, чтобы поддержать дочь.
Недавно Ариела хотела попробовать свои силы в шоу-бизнесе и выпустила клип. Однако не все поклонники знаменитой семьи отреагировали положительно на результат работы подростка. После обрушившегося хейта 12-летняя девочка запретила родителям снимать и фотографировать себя, не желала появляться в соцсетях. А затем она решила самостоятельно зарабатывать деньги и устроилась работать официанткой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.