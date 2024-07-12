Дочь Джигана пошла работать официанткой после завершения музыкальной карьеры

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис
Джиган и Самойлова похвастались, что их дочь Ариела устроилась официанткой Фото:

Дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, Ариела, начала работать официанткой после завершения музыкальной карьеры. Об этом сообщила ее мать в своем telegram-канале.

«Она сбежала из дома от нас, а мы такие: „Привет“, тут же пришли ее поддержать», — заявила Самойлова. Родители посетили заведение, чтобы поддержать дочь.

Недавно Ариела хотела попробовать свои силы в шоу-бизнесе и выпустила клип. Однако не все поклонники знаменитой семьи отреагировали положительно на результат работы подростка. После обрушившегося хейта 12-летняя девочка запретила родителям снимать и фотографировать себя, не желала появляться в соцсетях. А затем она решила самостоятельно зарабатывать деньги и устроилась работать официанткой.

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Дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, Ариела, начала работать официанткой после завершения музыкальной карьеры. Об этом сообщила ее мать в своем telegram-канале. «Она сбежала из дома от нас, а мы такие: „Привет“, тут же пришли ее поддержать», — заявила Самойлова. Родители посетили заведение, чтобы поддержать дочь. Недавно Ариела хотела попробовать свои силы в шоу-бизнесе и выпустила клип. Однако не все поклонники знаменитой семьи отреагировали положительно на результат работы подростка. После обрушившегося хейта 12-летняя девочка запретила родителям снимать и фотографировать себя, не желала появляться в соцсетях. А затем она решила самостоятельно зарабатывать деньги и устроилась работать официанткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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