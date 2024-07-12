Педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации ВС РФ, восстановили на работе

12 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Суд обязал выплатить Надежде Буяновой около миллиона рублей компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педиатр Надежда Буянова, которую ранее обвинили в распространении фейков о ВС РФ, восстановили в должности. Решение вынес Тушинский районный суд. «Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы „Детская городская поликлиника №140 ДЗМ“ удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС. Кроме того, врачу выплатят около миллиона рублей компенсации. Ранее в СМИ писали, что Буянова оскорбительно высказалась об отце ребенка, погибшем на спецоперации. После этого против педиатра было возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Педиатр Надежда Буянова, которую ранее обвинили в распространении фейков о ВС РФ, восстановили в должности. Решение вынес Тушинский районный суд. «Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы „Детская городская поликлиника №140 ДЗМ“ удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС. Кроме того, врачу выплатят около миллиона рублей компенсации. Ранее в СМИ писали, что Буянова оскорбительно высказалась об отце ребенка, погибшем на спецоперации. После этого против педиатра было возбуждено уголовное дело.