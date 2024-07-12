Педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации ВС РФ, восстановили на работе

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Приговор Бурцеву Никите, поджигателю подростков. Курган, зал заседания, зал суда, кресло судьи
Суд обязал выплатить Надежде Буяновой около миллиона рублей компенсации Фото:

Педиатр Надежда Буянова, которую ранее обвинили в распространении фейков о ВС РФ, восстановили в должности. Решение вынес Тушинский районный суд.

«Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы „Детская городская поликлиника №140 ДЗМ“ удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС. Кроме того, врачу выплатят около миллиона рублей компенсации.

Ранее в СМИ писали, что Буянова оскорбительно высказалась об отце ребенка, погибшем на спецоперации. После этого против педиатра было возбуждено уголовное дело.

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Педиатр Надежда Буянова, которую ранее обвинили в распространении фейков о ВС РФ, восстановили в должности. Решение вынес Тушинский районный суд. «Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы „Детская городская поликлиника №140 ДЗМ“ удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС. Кроме того, врачу выплатят около миллиона рублей компенсации. Ранее в СМИ писали, что Буянова оскорбительно высказалась об отце ребенка, погибшем на спецоперации. После этого против педиатра было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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