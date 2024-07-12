Педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации ВС РФ, восстановили на работе

Педиатр Надежда Буянова, которую ранее обвинили в распространении фейков о ВС РФ, восстановили в должности. Решение вынес Тушинский районный суд.
«Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы „Детская городская поликлиника №140 ДЗМ“ удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС. Кроме того, врачу выплатят около миллиона рублей компенсации.
Ранее в СМИ писали, что Буянова оскорбительно высказалась об отце ребенка, погибшем на спецоперации. После этого против педиатра было возбуждено уголовное дело.
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