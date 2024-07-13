Guardian: после саммита НАТО в Вашингтоне Зеленский полетит в Британию

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Зеленский планирует посетить Британию
Зеленский планирует посетить Британию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию после саммита НАТО в Вашингтоне. Ожидается, что он примет участие во встрече Европейского политического сообщества на следующей неделе, сообщает издание Guardian.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами. Они соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — пишет газета.

С 9 по 11 июля в столице США прошел юбилейный 75-й саммит НАТО, на котором были затронуты ключевые вопросы современной политической арены. В числе основных тем обсуждения стали Украина и ее членство в НАТО, а также отношения с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию после саммита НАТО в Вашингтоне. Ожидается, что он примет участие во встрече Европейского политического сообщества на следующей неделе, сообщает издание Guardian. «Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами. Они соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — пишет газета. С 9 по 11 июля в столице США прошел юбилейный 75-й саммит НАТО, на котором были затронуты ключевые вопросы современной политической арены. В числе основных тем обсуждения стали Украина и ее членство в НАТО, а также отношения с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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