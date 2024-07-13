Guardian: после саммита НАТО в Вашингтоне Зеленский полетит в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию после саммита НАТО в Вашингтоне. Ожидается, что он примет участие во встрече Европейского политического сообщества на следующей неделе, сообщает издание Guardian.
«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами. Они соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — пишет газета.
С 9 по 11 июля в столице США прошел юбилейный 75-й саммит НАТО, на котором были затронуты ключевые вопросы современной политической арены. В числе основных тем обсуждения стали Украина и ее членство в НАТО, а также отношения с Россией.
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