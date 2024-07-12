Организаторы «Опорного края» заявили, что раздали свердловчанам все призы

В викторине «Опорный край» 2165 человек получили свои призы. Об этом рассказали организаторы.
«Более двух миллионов свердловчан ответили на вопросы по истории Свердловской области, 2165 из них стали обладателями ценных подарков: 45 квартир, 100 автомобилей „Москвич“, 20 легендарных мотоциклов „Урал“ и двух тысяч смартфонов», — сказано в telegram-канале викторины.
Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта и закончилась 12 июля. Она была приурочена к 90-летию региона. Последний победитель забрал свой выигрыш в финальный день выдачи.
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