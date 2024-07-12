12 июля 2024

Организаторы «Опорного края» заявили, что раздали свердловчанам все призы

© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина закончилась 12 июля (архивное фото)
Викторина закончилась 12 июля (архивное фото) Фото:

В викторине «Опорный край» 2165 человек получили свои призы. Об этом рассказали организаторы.

«Более двух миллионов свердловчан ответили на вопросы по истории Свердловской области, 2165 из них стали обладателями ценных подарков: 45 квартир, 100 автомобилей „Москвич“, 20 легендарных мотоциклов „Урал“ и двух тысяч смартфонов», — сказано в telegram-канале викторины.

Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта и закончилась 12 июля. Она была приурочена к 90-летию региона. Последний победитель забрал свой выигрыш в финальный день выдачи.

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В викторине «Опорный край» 2165 человек получили свои призы. Об этом рассказали организаторы. «Более двух миллионов свердловчан ответили на вопросы по истории Свердловской области, 2165 из них стали обладателями ценных подарков: 45 квартир, 100 автомобилей „Москвич“, 20 легендарных мотоциклов „Урал“ и двух тысяч смартфонов», — сказано в telegram-канале викторины. Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта и закончилась 12 июля. Она была приурочена к 90-летию региона. Последний победитель забрал свой выигрыш в финальный день выдачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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