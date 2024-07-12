В ХМАО пьяный мужчина пропал в реке

В Пойковском (ХМАО) нетрезвый 27-летний мужчина пошел искупаться в реке Пойк и исчез. Сейчас его ищут водолазы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«Сегодня в Пойковском (Нефтеюганский район) 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться в реке Пойк. Теперь его ищут спасатели и водолазы!» — написала пресс-служба ведомства региона в telegram-канале.
В ведомстве предостерегли, что после употребления алкоголя категорически нельзя заходить в воду. Во-первых, это может привести к сердечному приступу или гипертоническому кризу. Во-вторых, нетрезвый купальщик может не почувствовать холодные потоки воды, которые способны спровоцировать судороги.
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