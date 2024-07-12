12 июля 2024

В ХМАО пьяный мужчина пропал в реке

В ХМАО на реке Пойк ищут пьяного мужчину, который ушел купаться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину ищут спасатели и водолазы
Мужчину ищут спасатели и водолазы Фото:

В Пойковском (ХМАО) нетрезвый 27-летний мужчина пошел искупаться в реке Пойк и исчез. Сейчас его ищут водолазы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. 

«Сегодня в Пойковском (Нефтеюганский район) 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться в реке Пойк. Теперь его ищут спасатели и водолазы!» — написала пресс-служба ведомства региона в telegram-канале. 

В ведомстве предостерегли, что после употребления алкоголя категорически нельзя заходить в воду. Во-первых, это может привести к сердечному приступу или гипертоническому кризу. Во-вторых, нетрезвый купальщик может не почувствовать холодные потоки воды, которые способны спровоцировать судороги.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пойковском (ХМАО) нетрезвый 27-летний мужчина пошел искупаться в реке Пойк и исчез. Сейчас его ищут водолазы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.  «Сегодня в Пойковском (Нефтеюганский район) 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться в реке Пойк. Теперь его ищут спасатели и водолазы!» — написала пресс-служба ведомства региона в telegram-канале.  В ведомстве предостерегли, что после употребления алкоголя категорически нельзя заходить в воду. Во-первых, это может привести к сердечному приступу или гипертоническому кризу. Во-вторых, нетрезвый купальщик может не почувствовать холодные потоки воды, которые способны спровоцировать судороги.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...