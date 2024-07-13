В Санкт-Петербурге устроили стрельбу на Комендантском проспекте. Видео

14 июля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Местные жители вызвали сотрудников МВД Фото: Илья Московец © URA.RU Неизвестные устроили разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт — Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Около часа назад по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет», — пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев. Местные жители вызвали сотрудников МВД. Предварительно, несколько человек задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные устроили разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт — Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Около часа назад по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет», — пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев. Местные жители вызвали сотрудников МВД. Предварительно, несколько человек задержаны.