13 июля 2024

В Санкт-Петербурге устроили стрельбу на Комендантском проспекте. Видео

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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полиция, полицейский, мвд россии, полицейский автомобиль
Местные жители вызвали сотрудников МВД Фото:

Неизвестные устроили разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт — Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Около часа назад по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет», — пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев.

Местные жители вызвали сотрудников МВД. Предварительно, несколько человек задержаны.

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Неизвестные устроили разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт — Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Около часа назад по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет», — пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев. Местные жители вызвали сотрудников МВД. Предварительно, несколько человек задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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