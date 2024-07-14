14 июля 2024
13 июля 2024

В Перми построят магазин в историческом стиле XIX века

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В Перми появится здание, похожее на магазин XIX века (архивное фото)
В Перми появится здание, похожее на магазин XIX века (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми застройщик планирует возвести новый магазин в историческом архитектурном стиле. Об этом говорится в проектной документации.

«На улице Пролетарская, 32 планируется построить двухэтажный магазин в стиле второй половины XIX века. Таким образом, здание органично вольется в сохранившуюся застройку поселка Мотовилихинского завода», — передает «ИА Текст» со ссылкой на данные проекта.

Магазин построят из кирпича, фасады предусмотрено окрасить контрастно основному полю стен. Архитектурный стиль включит в себя элементы эклектики, говорится в проекте.

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В Мотовилихинском районе Перми застройщик планирует возвести новый магазин в историческом архитектурном стиле. Об этом говорится в проектной документации. «На улице Пролетарская, 32 планируется построить двухэтажный магазин в стиле второй половины XIX века. Таким образом, здание органично вольется в сохранившуюся застройку поселка Мотовилихинского завода», — передает «ИА Текст» со ссылкой на данные проекта. Магазин построят из кирпича, фасады предусмотрено окрасить контрастно основному полю стен. Архитектурный стиль включит в себя элементы эклектики, говорится в проекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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