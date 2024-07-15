Опальный свердловский коммунальщик дважды избежал тюрьмы

Свердловский коммунальщик Рождественский отделался штрафом по делу о растрате
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На скамье подсудимых был Сергей Рождественский Фото:

Экс-директор белоярского МУП «Теплоснабжение» (Свердловская область) Сергей Рождественский получил штраф по обвинению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Белоярском райсуде. В прошлом году он был условно осужден за мошенничество. Оба раза ему грозило реальное лишение свободы.

«Размер штрафа — 100 тысяч рублей», — уточнили в инстанции. Рождественский был задержан в прошлом году. По версии следствия, он сдавал на металлолом старые котлы. Суммарно он заработал 250 тысяч рублей, считает следствие.

В 2023-м Рождественский был признан виновным в том, что брал из кассы деньги, на которые проводил корпоративы, а в бухгалтерию сдавал фальшивые чеки. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.

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Экс-директор белоярского МУП «Теплоснабжение» (Свердловская область) Сергей Рождественский получил штраф по обвинению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Белоярском райсуде. В прошлом году он был условно осужден за мошенничество. Оба раза ему грозило реальное лишение свободы. «Размер штрафа — 100 тысяч рублей», — уточнили в инстанции. Рождественский был задержан в прошлом году. По версии следствия, он сдавал на металлолом старые котлы. Суммарно он заработал 250 тысяч рублей, считает следствие. В 2023-м Рождественский был признан виновным в том, что брал из кассы деньги, на которые проводил корпоративы, а в бухгалтерию сдавал фальшивые чеки. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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