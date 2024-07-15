Опальный свердловский коммунальщик дважды избежал тюрьмы

Экс-директор белоярского МУП «Теплоснабжение» (Свердловская область) Сергей Рождественский получил штраф по обвинению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Белоярском райсуде. В прошлом году он был условно осужден за мошенничество. Оба раза ему грозило реальное лишение свободы.
«Размер штрафа — 100 тысяч рублей», — уточнили в инстанции. Рождественский был задержан в прошлом году. По версии следствия, он сдавал на металлолом старые котлы. Суммарно он заработал 250 тысяч рублей, считает следствие.
В 2023-м Рождественский был признан виновным в том, что брал из кассы деньги, на которые проводил корпоративы, а в бухгалтерию сдавал фальшивые чеки. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!