В Рособрнадзоре предложили реформу школьных экзаменов

Глава Рособрнадзора Музаев: при поступлении в колледжи нужно учитывать баллы ОГЭ
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Музаев Анзор во время интервью. Москва, музаев анзор
По словам главы Рособрнадзора, оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания учеников Фото:

При поступлении в колледжи и техникумы нужно учитывать не средний балл аттестата, а результаты ОГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, сейчас нет необходимости в ОГЭ. Поэтому следует сформировать понимание, зачем проводится данный экзамен. Также Музаев указал, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания учеников.

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При поступлении в колледжи и техникумы нужно учитывать не средний балл аттестата, а результаты ОГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он в интервью РБК. По его словам, сейчас нет необходимости в ОГЭ. Поэтому следует сформировать понимание, зачем проводится данный экзамен. Также Музаев указал, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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