В Магнитогорске военнослужащие подрались из-за шапки

В Магнитогорске Челябинской области гарнизонный военный суд огласил приговор по конфликту между военнослужащими, произошедшему в ноябре 2023 года. Один из них одолжил у другого форменную шапку, но не отдал ее по просьбе первого, за что получил удар по лицу штыковой лопатой от сослуживца, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Рядовому Б. тон сослуживца пришелся не по нраву, в связи с чем он пригрозил вовсе не отдавать ее. Рядовой А. разгневался от такого заявления и на угрозу возразил оппоненту ударом по лицу штыковой лопатой, которой долбил наледь с асфальта», — сообщили в пресс-службе.
Двое военнослужащий, участвующих в конфликте, были призваны на военную службу в ноябре 2023 года из соседних районов Башкирии. В января рядовой одолжил на время для встречи с родственниками у своего земляка форменную шапку, находя ее более привлекательной по сравнению со своей. В тот же день во время уборки снега на плацу воинской части в Чебаркуле хозяин потребовал вернуть головной убор, но тот отказался, за что получил от оппонента удар по лицу штыковой лопатой.
Как отметили в пресс-службе, судмедэкспертиза выявила у пострадавшего ушиб верхней губы и перелом тел зубов. Это телесные повреждения средней тяжести. Уголовное дело о неуставных взаимоотношениях было рассмотрено военным судом, который признал рядового виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 335 УК РФ.
Тем не менее, солдаты примирились, шапка была возвращена владельцу, потерпевшему возмещен причиненный вред денежной компенсацией, подсудимый принес извинения, а уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Постановление о прекращении уголовного дела пока не вступило в законную силу.
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