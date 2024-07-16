В Челябинске из-за подготовки к празднованию Дня металлурга с 17 по 21 июля перекроют участок улицы Первого Спутника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В связи с подготовкой праздничного мероприятия, посвященного Дню металлурга, и в целях обеспечения безопасности ПАО „ЧМК“ закроет движение транспорта по улице Первого Спутника на участке от улицы Дегтярева до улицы Жукова. Ограничения продлятся с 18 часов 17 июля до 8 часов 21 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Водителей попросили учитывать сложившуюся дорожную обстановку и объезжать закрытый участок по другим маршрутам.
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