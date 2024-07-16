В Тюмени прикрыли крупную нарколабораторию

В Тюменской области задержали преступную группу, которая организовала на территории областного центра нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России.
«По версии следствия, двое безработных мужчин 2000 года рождения осуществляли производство наркотических средств в жилом помещении, которое использовали в качестве нарколаборатории. В ходе обыска указанного жилого помещения, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой более 10 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по этому факту заведено уголовное дело по статьям о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, а также о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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В Тюменской области задержали преступную группу, которая организовала на территории областного центра нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России. «По версии следствия, двое безработных мужчин 2000 года рождения осуществляли производство наркотических средств в жилом помещении, которое использовали в качестве нарколаборатории. В ходе обыска указанного жилого помещения, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой более 10 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории», — говорится в сообщении. Уточняется, что по этому факту заведено уголовное дело по статьям о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, а также о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.