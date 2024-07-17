Пермяка осудили за незаконное хранение оружия

На пермяка завели уголовное дело
В Кунгуре (Пермский край) задержали местного жителя, у которого обнаружили взрывчатые вещества и оружие. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
«В феврале 2024 года жителя Кунгурского муниципального района задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. У него изъяты тротиловая шашка, патроны различного калибра и винтовка», — сказано в сообщении.
На пермяка завели уголовное дело и передали в суд. Суд признал мужчину виновным и отправил его на три года в колонию общего режима.
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