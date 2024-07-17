Пермяка осудили за незаконное хранение оружия

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На пермяка завели уголовное дело
На пермяка завели уголовное дело Фото:

В Кунгуре (Пермский край) задержали местного жителя, у которого обнаружили взрывчатые вещества и оружие. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

«В феврале 2024 года жителя Кунгурского муниципального района задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. У него изъяты тротиловая шашка, патроны различного калибра и винтовка», — сказано в сообщении.

На пермяка завели уголовное дело и передали в суд. Суд признал мужчину виновным и отправил его на три года в колонию общего режима.

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В Кунгуре (Пермский край) задержали местного жителя, у которого обнаружили взрывчатые вещества и оружие. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. «В феврале 2024 года жителя Кунгурского муниципального района задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. У него изъяты тротиловая шашка, патроны различного калибра и винтовка», — сказано в сообщении. На пермяка завели уголовное дело и передали в суд. Суд признал мужчину виновным и отправил его на три года в колонию общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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