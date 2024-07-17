Пермские полицейские открыли стрельбу по уезжающей машине. Видео

18 июля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от сотрудников ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края смогли оставновить нарушителя правил дорожного движения только после того, как открыли стрельбу по машине. Видеозапись погони опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «14 июля в поселке Павловский Пермского края сотрудники ДПС заметили легковушку, водитель которой проигнорировал требование об остановке автомобиля. Он пытался скрыться, но сотрудники Госавтоиспекции догнали машину. Водитель остановился только после того, как полицейские стали стрелять в воздух и по колесам автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции. За рулем отечественной легковушки оказался 18-летний местный житель. У молодого человека не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он не впервые сел пьяный за руль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края смогли оставновить нарушителя правил дорожного движения только после того, как открыли стрельбу по машине. Видеозапись погони опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «14 июля в поселке Павловский Пермского края сотрудники ДПС заметили легковушку, водитель которой проигнорировал требование об остановке автомобиля. Он пытался скрыться, но сотрудники Госавтоиспекции догнали машину. Водитель остановился только после того, как полицейские стали стрелять в воздух и по колесам автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции. За рулем отечественной легковушки оказался 18-летний местный житель. У молодого человека не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он не впервые сел пьяный за руль.